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31 августа 2021, 10:41 597

На Днепропетровщине среди подсолнухов нашли плантацию конопли стоимостью более 13 миллионов

31 августа 2021, 10:41 597
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Фото: Нацполиция
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На Днепропетровщине полицейские обнаружили на поле между подсолнухов плантацию с 7 тысячами кустов конопли стоимостью 13 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Образцы наркосодержащих растений направили на экспертизу. По ценам "черного" рынка их стоимость составляет более 13,5 миллионов гривен", - сообщили правоохранители.

Сейчас полицейские установили владельца земельного участка.

Напомним, по действующему законодательству незаконный посев или выращивание конопли в количестве 50 и более растений наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в порту Одесской области обнаружили партию наркотиков на $10 млн. В порту "Южный" обнаружили 50 брикетов с кокаином в грузе с бананами. Стоимость изъятой партии ориентировочно составляет $10 млн.

наркотики полиция земля Днепропетровская область поле

 
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