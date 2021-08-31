На Днепропетровщине среди подсолнухов нашли плантацию конопли стоимостью более 13 миллионов

Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине полицейские обнаружили на поле между подсолнухов плантацию с 7 тысячами кустов конопли стоимостью 13 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Образцы наркосодержащих растений направили на экспертизу. По ценам "черного" рынка их стоимость составляет более 13,5 миллионов гривен", - сообщили правоохранители.

Сейчас полицейские установили владельца земельного участка.

Напомним, по действующему законодательству незаконный посев или выращивание конопли в количестве 50 и более растений наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в порту Одесской области обнаружили партию наркотиков на $10 млн. В порту "Южный" обнаружили 50 брикетов с кокаином в грузе с бананами. Стоимость изъятой партии ориентировочно составляет $10 млн.