08:49  31 серпня
COVID в Україні: за добу виявили 1356 випадків зараження
13:03  31 серпня
МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні: у чому причина
08:09  31 серпня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 10:41 614

На Дніпропетровщині серед соняшників знайшли плантацію коноплі вартістю у понад 13 мільйонів

31 серпня 2021, 10:41 614
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині поліцейські виявили на полі поміж соняшників плантацію з 7 тисячами кущів конопель вартістю 13 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. За цінами "чорного" ринку їхня вартість становить понад 13,5 мільйонів гривень", - повідомили правоохоронці.

Наразі поліцейські встановили власника земельної ділянки.

Нагадаємо, за чинним законодавством незаконний посів або вирощування конопель кількістю 50 і більше рослин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Раніше повідомлялось, що у порту на Одещині виявили партію наркотиків на $10 млн. У порту "Південний" виявили 50 брикетів з кокаїном у вантажі з бананами. Вартість вилученої партії орієнтовно складає $10 млн.

наркотики поліція земля Дніпропетровська область поле

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram