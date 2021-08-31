На Дніпропетровщині серед соняшників знайшли плантацію коноплі вартістю у понад 13 мільйонів

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На Дніпропетровщині поліцейські виявили на полі поміж соняшників плантацію з 7 тисячами кущів конопель вартістю 13 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. За цінами "чорного" ринку їхня вартість становить понад 13,5 мільйонів гривень", - повідомили правоохоронці.

Наразі поліцейські встановили власника земельної ділянки.

Нагадаємо, за чинним законодавством незаконний посів або вирощування конопель кількістю 50 і більше рослин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Раніше повідомлялось, що у порту на Одещині виявили партію наркотиків на $10 млн. У порту "Південний" виявили 50 брикетів з кокаїном у вантажі з бананами. Вартість вилученої партії орієнтовно складає $10 млн.