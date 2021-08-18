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18 августа 2021, 11:41 7

В Днепре подростки застряли в заброшенном здании

18 августа 2021, 11:41 7
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Фото: ГСЧС
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В Днепре трое подростков залезли на заброшенную высотку и не смогли с нее самостоятельно спуститься

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Как стало известно, инцидент произошел около 22:00 17 августа на Бульваре Славы в Соборном районе города. Там три девочки в возрасте 14-16 лет поднялись на четвертый этаж здания, однако спуститься с него они уже не смогли, потому что одной из них якобы стало плохо.

"Спасатели с помощью веревки и твердых носилок спустили пострадавшую на землю. Девочку 2007 года рождения передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшего обследования. Также чрезвычайники спустили на землю еще двух девочек", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, недавно на Николаевщине 12-летняя девушка из-за ссоры с парнем выбросилась из окна.

Также сообщалось, что на Житомирщине 13-летний юноша из ружья ранил товарища.

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