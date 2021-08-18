У Дніпрі підлітки застрягли у покинутій будівлі

Фото: ДСНС

У Дніпрі троє підлітків залізли на занедбану висотку і не змогли з неї самостійно спуститися

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС області.

Як стало відомо, інцидент стався близько 22:00 17 серпня на Бульварі Слави в Соборному районі міста. Там троє дівчаток у віці 14-16 років піднялися на четвертий поверх будівлі, проте спуститися з неї вони вже не змогли, тому що одній з них нібито стало зле.

"Рятувальники за допомогою мотузки і твердих носилок спустили постраждалу на землю. Дівчинку 2007 року народження передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшого обстеження. Також надзвичайники спустили на землю ще двох дівчаток", — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

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