14:46  28 июля
Украина меняет правила въезда для граждан и иностранцев
16:54  28 июля
На базе отдыха на Прикарпатье отравились люди
18:00  28 июля
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
28 июля 2021, 16:35 1683

На Николаевщине 12-летняя девушка из-за ссоры с парнем выбросилась из окна

28 июля 2021, 16:35 1683
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В городе Южноукраинск Николаевской области 28 июля 12-летняя девочка выбросилась из окна на четвертом этаже

Как сообщили в Нацполиции Николаевской области, вероятно она хотела совершить самоубийство из-за ссоры с парнем, пишет RegioNews.

Отмечается, что 12-летняя девочка пришла в гости к подруге. Она была в подавленном состоянии из-за ссоры со своим парнем. Потом девушка пошла в соседнюю комнату, чтобы отдохнуть, однако вскоре выбросилась с четвертого этажа. На момент инцидента в квартире были только подростки.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

Напомним, недавно в Одесской области мужчина подорвался на гранате.

Украина самоубийство Николаев больница Николаевская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram