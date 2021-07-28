На Николаевщине 12-летняя девушка из-за ссоры с парнем выбросилась из окна
В городе Южноукраинск Николаевской области 28 июля 12-летняя девочка выбросилась из окна на четвертом этаже
Как сообщили в Нацполиции Николаевской области, вероятно она хотела совершить самоубийство из-за ссоры с парнем, пишет RegioNews.
Отмечается, что 12-летняя девочка пришла в гости к подруге. Она была в подавленном состоянии из-за ссоры со своим парнем. Потом девушка пошла в соседнюю комнату, чтобы отдохнуть, однако вскоре выбросилась с четвертого этажа. На момент инцидента в квартире были только подростки.
Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.
Напомним, недавно в Одесской области мужчина подорвался на гранате.
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