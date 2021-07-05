На Житомирщине 13-летний юноша из ружья ранил друга

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Сообщение о травмировании 11-летнего парня поступило в полицию от медиков Пулинской больницы, куда его доставили. У мальчика диагностировали ранение грудной клетки, его прооперировали

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.

В больницу с ранением попал подросток, который гостил в с. Бастовой Рудне. Как выяснилось, в него из пневматического ружья во время развлечений попал 13-летний товарищ", - говорится в сообщении.

Было установлено, что подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье. Предварительно, оружие там оставил отец одного из ребят. Во время развлечений старший из них попал в младшего друга.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна многоэтажки.