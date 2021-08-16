Стало известно, когда и где похоронят мэра Кривого Рога Павлова

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

"Прощание с Константином Юрьевичем и панихида пройдут 19 августа с 10:00 до 11:30 в театре Т. Шевченко на проспекте Почтовый. Попрощаться смогут все желающие. Вынос тела в 12:00", - говорится в сообщении.

Похоронят Павлова на Центральном кладбище. Для тех, кто захочет поехать от места прощания на кладбище, будут предоставлены автобусы.

Напомним, 15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в доме в деревне Вильне под Кривым Рогом, рядом было оружие.

Известно, что Павлов был мэром Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил многолетний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов, который имел все шансы быть переизбранным на новый срок. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа", которого поддержали структуры олигарха Рината Ахметова Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в итоге победил на выборах.

Ранее стало известно, когда могут состояться досрочные выборы мэра Кривого Рога.

Читайте также: Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ