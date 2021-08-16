Стало відомо, коли і де поховають міського голову Кривого Рогу Павлова

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Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Криворізької міської ради.

"Прощання з Костянтином Юрійовичем та панахида пройдуть 19 серпня з 10:00 до 11:30 в театрі Т. Шевченка на проспекті Почтовий. Попрощатися зможуть всі бажаючі. Виніс тіла о 12:00", - йдеться у повідомленні.

Поховають Павлова на Центральному кладовищі. Для тих, хто схоче поїхати від місця прощання на кладовище, будуть надані автобуси.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

Відомо, що Павлов був мером Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг багаторічний мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів, який мав усі шанси бути переобраним на новий термін. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу", якого підтримали структури олігарха Ріната Ахметова Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. За офіційною версією за станом здоров’я. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у результаті переміг на виборах.

Раніше стало відомо, коли можуть відбутися дочасні вибори мера Кривого Рогу.

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