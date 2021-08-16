В "Слуге народа" рассказали, когда могут состояться досрочные выборы мэра Кривого Рога

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украину 24

"Есть определенная процедура: должна собраться местная рада, принять определенные моменты и отправить их Верховной Раде. Но в избирательном кодексе есть две даты, когда могут проводиться внеочередные выборы, как и плановые — это конец марта и конец октября. Очевидно, что на конец октября это невозможно по процедуре выполнить, потому что у нее есть определенная продолжительность, поэтому в ближайшее время — это конец марта следующего года", — пояснила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

Напомним, 15 августа 2021 года мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.

Павлов был мэром Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил многолетний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов, который имел все шансы быть переизбранным на новый срок. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа", которого поддержали структуры олигарха Рината Ахметова Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в итоге победил на выборах.