Из-за взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали трое полицейских
В Кривом Роге трое полицейских получили телесные повреждения из-за взрыва гранаты на территории комбината. По факту взрыва открыли два уголовных производства
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина, который взорвал гранату, и трое полицейских. Прохожие граждане не пострадали", - говорится в сообщении.
Во время обысков в доме мужчины правоохранители также изъяли две гранаты "РГД-5" с запалами к ним.
Следователи открыли два уголовных производства за:
- ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов);
- ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УКУ.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лете. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал мужчина. В результате инцидента, который произошел на территории комбината, мужчине оторвало ногу, его госпитализировали в местную больницу.