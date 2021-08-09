Из-за взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали трое полицейских

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге трое полицейских получили телесные повреждения из-за взрыва гранаты на территории комбината. По факту взрыва открыли два уголовных производства

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина, который взорвал гранату, и трое полицейских. Прохожие граждане не пострадали", - говорится в сообщении.

Во время обысков в доме мужчины правоохранители также изъяли две гранаты "РГД-5" с запалами к ним.

Следователи открыли два уголовных производства за:

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов);

ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УКУ.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лете. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал мужчина. В результате инцидента, который произошел на территории комбината, мужчине оторвало ногу, его госпитализировали в местную больницу.