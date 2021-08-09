В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой

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От взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал мужчина. В результате инцидента, который произошел на территории комбината, мужчине оторвало ногу - его госпитализировали в местную больницу

Как передает RegioNews, об этом сообщил местный телеканал "Вікдритий".

Так, отмечается, что мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и требовал пропустить его на территорию. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли мужчину во дворе.

"Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке", - пишет издание.

В результате подрыва гранаты мужчине оторвало ногу, никто из других жильцов не пострадал. Мужчину доставили в местную больницу.

Сообщается, что мужчина является бывшим участником АТО.

В сети также появилось видео инцидента. На нем видно, как правоохранители подходят к мужчине, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что 4 августа в здание Кабинета Министров вошел мужчина, достал из кармана гранату и угрожал взорвать ее. Через некоторое время в полиции сообщили, что угрожавшего устроить взрыв мужчину задержали. Им оказался бывший боец батальона "Айдар". Ему назначили психиатрическую экспертизу.