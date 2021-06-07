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07 июня 2021, 18:27 6

В Днепре умер ребенок, который поджег себя во время игры

07 июня 2021, 18:27 6
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Фото из открытых источников
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В Днепре после двух недель в реанимации областной детской клинической больницы скончался получивший обширные ожоги 12-летний мальчик, который случайно поджег себя сам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что мальчик вместе со своим приятелем нашел пакет с бутылкой, в которой находилось неизвестное горючее вещество. Дети разлили жидкость по лавочке и решили поджечь из интереса. В это время бутылка отскочила в сторону одного из подростков и в него полетели брызги, которые мгновенно воспламенились.

Ребенка с серьезными ожогами доставили в лечебное учреждение. У него обгорело 65% поверхности тела. Также были обожжены и внутренние органы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166-й УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или за лицом, над которым установлена опека).

Напомним, недавно в Кривом Роге умерла беременная женщина, которую ранее поджег сожитель.

Украина поджог смерти Днепр ребенок

 
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