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07 червня 2021, 18:27 6

У Дніпрі померла дитина, яка підпалила себе під час гри

07 червня 2021, 18:27 6
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі після двох тижнів в реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні помер 12-річний хлопчик, який випадково підпалив себе сам

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що хлопчик разом зі своїм приятелем знайшов пакет з пляшкою, в якій була невідома горюча речовина. Діти розлили рідину на лавочці та вирішили підпалити з цікавості. В цей час пляшка відскочила в бік одного з підлітків і в нього полетіли бризки, які миттєво запалилися.

Дитину з серйозними опіками доставили до лікувального закладу. У неї обгоріло 65% поверхні тіла. Також були обпалені й внутрішні органи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.166-й КК України (злісне невиконання обов'язків з нагляду за дитиною або за особою, над якою встановлено опіку).

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі померла вагітна жінка, яку раніше підпалив співмешканець.

Україна підпал смерті Дніпро дитина

 
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