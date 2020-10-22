На Кировоградщине более 200 человек незаконно изменили избирательный адрес

Местный житель подал заявления якобы от указанных лиц, без их личного участия

Местный житель подал заявления якобы от указанных лиц, без их личного участия

Фото: из открытых источников

Под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении жителю области по факту перерегистрации 200 жителей области по другому избирательному адресу.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Подозрение мужчине объявили по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель вопреки требованиям закона предоставил Государственному реестру избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса кропивничан, изменив адреса голосования последних.

Подозреваемый подал заявления якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом месте проживания.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Нацполиция в трех областях разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей.