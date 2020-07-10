Соцработников Днепра оденут в форму с узором, подобным эмблеме "Пропозиции"

Стоимость новой одежды – полтора миллиона гривен

Стоимость новой одежды – полтора миллиона гривен

Для работников Днепровского городского центра социального обслуживания заказали корпоративную одежду и сумки с узором, который подобен эмблеме политической партии «Пропозиция».

О проектах новой корпоративной одежды для сотрудников центра социального обслуживания сообщили на сайте горсовета Днепра, пишет Regionews.

550 социальных работников, обслуживающих подопечных непосредственно на дому, получат куртки-трансформеры, футболки, рюкзаки и сумки", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, работать над дизайном новой формы начали еще весной. Закупки на корпоративную одежду для социальных работников объявили 29 мая. Согласно им, центр должен получить 350 рюкзаков, 200 сумок, 550 курток и 1100 футболок со специальным брендированием — эмблемой центра и лентой-узором.

Как заметили журналисты телеканала D1, узоры на корпоративной одежде очень похожи на брендирование политсилы "Пропозиция" — так называемой "партии мэров". Одним из лидеров этой партии является мэр Днепра Борис Филатов.

В общем на обновки потратят почти полтора миллиона гривен. Так, за сумки и рюкзаки заплатят почти 370 тысяч гривен. Победителем выбрали местную компанию "Астор ЛТД-2008", владелицей которой является Ольга Павловская — жена бывшего заместителя министра обороны. Уведомление о намерении заключить договор с фирмой опубликован на ProZorro 8 июля.

Новые футболки и куртки будут стоить свыше одного миллиона гривен. Победителем выбрали сумскую компанию "Атлетик-Юнион", которая предложила самую высокую ценовую предложение. Ее оба конкуренты — "УМТК Трейд" и "Профимед-Групп" — предлагали услуги на, соответственно, 300 и 150 тысяч гривен дешевле.

Напомним, 8 июля один из заместителей Бориса Филатова заявил об участии в выборах.