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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 липня 2020, 11:46 4

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа

26 липня 2020, 11:46 4
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Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає
Фото: ДСНС
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В районі міста Марганець Дніпропетровської області рятувальники ліквідували лісову пожежу площею 4.5 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Повідомлення про те, що на території 9 кварталу урочища "Закам’янка" Марганецького лісового господарства виникла лісова пожежа, надійшло 25 липня близько 23:00.

За викликом одразу були направлені чергові відділення 33 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та техніку державного підприємства Марганецького лісового господарства", - йдеться в повідомленні.

Пожежа виникла на площі 4,5 га, загальна площа лісу складає 72 га. Силами рятувальників пожежа була ліквідована вночі 26 липня.

Нагадаємо, 25 липня на Дніпропетровщині за добу виникло 68 пожеж: горіли суха трава та очерет, вогонь охопив чотири міста та 13 районів області.

ліс пожежа ДСНС Дніпро Дніпропетровська область
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