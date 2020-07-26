На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа
В районі міста Марганець Дніпропетровської області рятувальники ліквідували лісову пожежу площею 4.5 га.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Повідомлення про те, що на території 9 кварталу урочища "Закам’янка" Марганецького лісового господарства виникла лісова пожежа, надійшло 25 липня близько 23:00.
За викликом одразу були направлені чергові відділення 33 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та техніку державного підприємства Марганецького лісового господарства", - йдеться в повідомленні.
Пожежа виникла на площі 4,5 га, загальна площа лісу складає 72 га. Силами рятувальників пожежа була ліквідована вночі 26 липня.
Нагадаємо, 25 липня на Дніпропетровщині за добу виникло 68 пожеж: горіли суха трава та очерет, вогонь охопив чотири міста та 13 районів області.