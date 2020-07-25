На Хмельнитчине пожар спалил 16 гектаров пшеничного поля

Пожар вызвала неисправность в комбайне

Пожар вызвала неисправность в комбайне

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что пожар обнаружили спасатели во время патрулирования мест сбора урожая.

На момент прибытия огонь охватил около 16 га пшеницы, существовала угроза распространения пламени на всю площадь поля, которая составляла 300 га. Бойцы ГСЧС совместно с добровольной пожарной дружиной фермерского хозяйства приступили к тушению", - сообщают спасатели.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра, а также сложностью подъезда к полю. Впоследствии пожар удалось ликвидировать в тех масштабах, которых он приобрел на момент прибытия, спасая при этом 284 га пшеницы.

Помимо прочего, спасатели смогли установить причину возникновения пожара: он возник из-за неисправности подвижных узлов и деталей комбайна, который собирал урожай. По словам комбайнера, во время сбора урожая, у него произошла неисправность, из-за чего образовалась искра с последующим горением стерни. Из-за порывов ветра огонь быстро перекинулся на пшеницу.

Напомним, ранее на курорте вблизи Запорожья загорелась гостиница.