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25 июля 2020, 13:16 3

Стихия наступает: Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды

25 июля 2020, 13:16 3
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В реках повышается уровень воды
В реках повышается уровень воды
Фото: из открытых источников
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В Украине ожидается ухудшение погодных условий: подъем уровня воды и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Так, вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями на 8:00 24 июля.

Кроме того, при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В то же время, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также, 25 июля днем в западных областях ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, убытки от весенних пожаров на Житомирщине оценили в 1 миллиард гривен.

ГСЧС непогода пожар Стихия Дожди
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