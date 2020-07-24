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24 июля 2020, 14:32 9

На Кировоградщине депутата горсовета арестовали с возможностью внесения 51,5 млн грн залога

24 июля 2020, 14:32 9
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Депутат растратил около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн гривен
Депутат растратил около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн гривен
Фото: Нацполиция
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения депутату Долинского городского совета Кировоградской области, которого подозревают в растрате зерна на 51 миллион гривен, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере свыше 51,5 млн грн.

Об этом говорится на сайте Офиса Генерального прокурора, информирует RegioNews.

Депутату Долинского городского совета Кировоградской области, которого подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 51 581 166 грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат, являясь директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", путем злоупотребления своим служебным положением, растратил около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили депутату Долинского горсовета Кировоградской области о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Офис генпрокурора арест бюджет депутат Нацполиция
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