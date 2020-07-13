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13 июля 2020, 20:59 3

В Днепре полицейская совершила самоубийство в служебном кабинете

13 июля 2020, 20:59 3
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Инцидент произошел в Самарском отделении полиции
Инцидент произошел в Самарском отделении полиции
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В Днепре 30-летняя сотрудница полиции в своем служебном кабинете выстрелила себе в голову из табельного оружия.

Об этом первым сообщил местный активист Александр Слободенюк, и подтвердила пресс-офицер областного управления Нацполиции Анна Старчевская, пишет RegioNews со ссылкой на Днепр Вечерний.

30-летняя полицейская после выстрела в голову была доставлена в местную больницу, где, несмотря на усилия врачей, умерла.

В полиции не уточнили детали инцидента.

Я не знаю что происходит в днепровской полиции и что там делают со служащими, но 11 июля в Самарском ОП (переименованные...

Опубликовано Alexandr Slobodenyuk Понеділок, 13 июля 2020 г.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали банду, в которую входили полицейский и депутат .

смерть полиция самоубийство работа Днепр
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