В Днепре полицейская совершила самоубийство в служебном кабинете

Инцидент произошел в Самарском отделении полиции

Инцидент произошел в Самарском отделении полиции

В Днепре 30-летняя сотрудница полиции в своем служебном кабинете выстрелила себе в голову из табельного оружия.

Об этом первым сообщил местный активист Александр Слободенюк, и подтвердила пресс-офицер областного управления Нацполиции Анна Старчевская, пишет RegioNews со ссылкой на Днепр Вечерний.

30-летняя полицейская после выстрела в голову была доставлена в местную больницу, где, несмотря на усилия врачей, умерла.

В полиции не уточнили детали инцидента.

Я не знаю что происходит в днепровской полиции и что там делают со служащими, но 11 июля в Самарском ОП (переименованные... Опубликовано Alexandr Slobodenyuk Понеділок, 13 июля 2020 г.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали банду, в которую входили полицейский и депутат .