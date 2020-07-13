Виновнику ДТП под Киевом, в которой погибли четыре человека, объявлено о подозрении

Завтра суд должен избрать ему меру пресечения

Завтра суд должен избрать ему меру пресечения

Горе-водитель на момент происшествия не имел при себе прав, совершил аварию на краденом автомобиле, а содержание алкоголя в его крови превышало норму почти в семь раз

Об этом сообщает RegioNews.

Водителю, который совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Мужчина, которого задержали после ДТП под Киевом, в которой погибли 4 человека, в том числе 2 детей, на момент инцидента не имел при себе водительских прав.

По результатам тестирования прибором "DRAGER" у водителя Мercedes-Benz определено содержание алкоголя 1,32 промилле.

Об этом в Facebook написал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Правонарушитель кроме того, что был пьян во время ДТП вообще не имел при себе водительских прав. Владелица автомобиля Мерседес Бенц ML заявила о незаконном завладении ее автомобилем. Так ли это было на самом деле - выяснит следствие", - написал директор Департамента коммуникаций МВД.

Шевченко также сообщил, что этого мужчину зовут Антон Ж. (ранее СМИ сообщали, что его имя – Антон Желепа – ред).

Неоднократно судимому закоренелому правонарушителю Антону Же., который в состоянии алкогольного опьянения вызвал вчера... Опубликовано Artem Shevchenko Понедельник, 13 июля 2020 г.

Пока Антон Желепа, который управлял автомобилем "Мерседес" в состоянии алкогольного опьянения и на встречке таранил "Хюндай" с семьей, находится в спецпалате больницы скорой помощи. По предварительным данным, автомобиль он угнал у своего работодателя, у которого работал на даче. Автомобиль был объявлен в розыск через 20 минут после ДТП.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, прокуратура 14 июля направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста без права на залог для водителя, который совершил ДТП с 4 погибшими под Киевом.

Виновнику страшного ДТП, в котором погибла семья (отец, мать и двое детей) сегодня сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Также ему вручили ходатайство об избрании безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей и допросили в качестве подозреваемого", - написала Максимец.

Она добавила, что в Шевченковский райсуд Киева ходатайство будет направлено "завтра утром", поэтому и рассмотрение ожидается завтра.

По словам Максимец, правоохранители выяснили, что с 2007 года этот мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за ДТП с тяжкими последствиями, за что отбывал наказание.

39-летний Антон Желепа, начиная с 2007 года, неоднократно имел проблемы с законом, пишет ТСН.

В 2020 году привлекался за домашнее насилие – бил жену и ребенка (в общем у Антона Желепы - трое детей). В 2018 году устроил драку. По словам очевидцев, Желепа любил дебоширить. В 2010 году он совершил аварию в которой погибла женщина. Отсидел три года. 13 лет назад он был осужден за нанесение травм правоохранителям, но дело закрыли, потому что истек срок давности.

Как сообщил журналист Василий Крутчак в своем Facebook, Антон Желепа родился 17 марта 1981 года в г. Штоково-17, Приморского края Российской Федерации, гражданин Украины.

Судя из страниц Желепы в соцсетях, он является любителем отдыха и пошанувачем дорогих авто.

Напомним, 12 июля водитель автомобиля Мercedes-Benz GL 250D, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с авто, которое двигалось впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson.

Водитель и двое пассажиров Hyundai Tucson скончались на месте, еще двое мальчиков были госпитализированы; один из них скончался по дороге в больницу. Состояние второго мальчика стабильно тяжелое, он находится в реанимации "Охмадита".

Если вину Желепы докажут, он отсидит за решеткой максимум 10 лет.