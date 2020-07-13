У Дніпрі поліцейська скоїла самогубство у службовому кабінеті
Інцидент стався в Самарському відділенні поліції
Інцидент стався в Самарському відділенні поліції
У Дніпрі 30-річна співробітниця поліції у власному службовому кабінеті вистрілила собі в голову з табельної зброї.
Про це першим повідомив місцевий активіст Олександр Слободенюк, і підтвердила прес-офіцер обласного управління Нацполіціі Анна Старчевська, пише RegioNews з посиланням на Днепр Вечерний.
30-річна поліцейська після пострілу в голову була доставлена в місцеву лікарню, де, незважаючи на зусилля лікарів, померла.
У поліції не уточнили деталі інциденту.
Я не знаю что происходит в днепровской полиции и что там делают со служащими, но 11 июля в Самарском ВП (переименованные...Опубліковано Alexandr Slobodenyuk Понеділок, 13 липня 2020 р.
Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали банду, до якої входили поліцейський і депутат .
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