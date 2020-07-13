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13 липня 2020, 20:59 1

У Дніпрі поліцейська скоїла самогубство у службовому кабінеті

13 липня 2020, 20:59 1
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Інцидент стався в Самарському відділенні поліції
Інцидент стався в Самарському відділенні поліції
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У Дніпрі 30-річна співробітниця поліції у власному службовому кабінеті вистрілила собі в голову з табельної зброї.

Про це першим повідомив місцевий активіст Олександр Слободенюк, і підтвердила прес-офіцер обласного управління Нацполіціі Анна Старчевська, пише RegioNews з посиланням на Днепр Вечерний.

30-річна поліцейська після пострілу в голову була доставлена в місцеву лікарню, де, незважаючи на зусилля лікарів, померла.

У поліції не уточнили деталі інциденту.

Я не знаю что происходит в днепровской полиции и что там делают со служащими, но 11 июля в Самарском ВП (переименованные...

Опубліковано Alexandr Slobodenyuk Понеділок, 13 липня 2020 р.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали банду, до якої входили поліцейський і депутат .

смерть поліція самоубивство робота Дніпро
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