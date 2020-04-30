Ужасное убийство в Харькове: подозреваемую взяли под стражу

В убийстве ребенка подозревают его мать

Фото: pexels

В убийстве ребенка подозревают его мать

В Харькове суд избирал меру пресечения женщине, которую утром задержали с пакетом с головой собственной дочери. Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает RegioNews.

В судебном зале подозреваемая вела себя агрессивно.

"Я не буду вас слушать, потому что я не являюсь тем, за кого вы меня выдаете", - заявила подозреваемая Татьяна.

Так, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.

В доме, где произошла ужасная трагедия, уже закончили работать следователи и эксперты. Соседи напуганы и не выходят на улицу.

Напомним, что рано утром в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивал ножом. В пакете копы увидели человеческую голову. А уже через два часа полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую племянницу, без головы.

Затем выяснилось, что женщина была трезвой. Также стало известно, что она не стоит на учете в психиатрической больнице и у нее нет справок о проблеме с психическим здоровьем.