В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
В Харькове полиция задержала на улице женщину в неадекватном состоянии. У нее в руках был пакет с отрезанной головой девочки. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.
Сообщается, что около 06:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице идет обнаженная женщина. Что-либо объяснять и рассказывать сотрудникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.
В то же время сегодня в 8:25 со службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация касательно обращения 40-летнего жителя села Подворки.
"Он сообщил, что утром по месту проживания в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочкой", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.Все обстоятельства устанавливаются.
Какой-то трэш с утра на Залютино 5:40 утра, в голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом бросалась на них с заточкой. Фото и видео без цензуры в нашем телеграмм: https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-Pm62X0-T4OrAОпубликовано ХС • Харьков Среда, 29 апреля 2020 г.
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