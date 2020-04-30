В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову

Женщину прохожие заметили на улице 30 апреля рано утром

Фото: Вечерний Харьков

Женщину прохожие заметили на улице 30 апреля рано утром

В Харькове полиция задержала на улице женщину в неадекватном состоянии. У нее в руках был пакет с отрезанной головой девочки. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что около 06:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице идет обнаженная женщина. Что-либо объяснять и рассказывать сотрудникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

В то же время сегодня в 8:25 со службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация касательно обращения 40-летнего жителя села Подворки.

"Он сообщил, что утром по месту проживания в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочкой", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.Все обстоятельства устанавливаются.