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30 апреля 2020, 11:58 54

В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову

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30 апреля 2020, 11:58 54
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Женщину прохожие заметили на улице 30 апреля рано утром
Фото: Вечерний Харьков
Женщину прохожие заметили на улице 30 апреля рано утром

В Харькове полиция задержала на улице женщину в неадекватном состоянии. У нее в руках был пакет с отрезанной головой девочки. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что около 06:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице идет обнаженная женщина. Что-либо объяснять и рассказывать сотрудникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

В то же время сегодня в 8:25 со службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация касательно обращения 40-летнего жителя села Подворки.

"Он сообщил, что утром по месту проживания в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочкой", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.Все обстоятельства устанавливаются.

Какой-то трэш с утра на Залютино 5:40 утра, в голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом бросалась на них с заточкой. Фото и видео без цензуры в нашем телеграмм: https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-Pm62X0-T4OrA

Опубликовано ХС • Харьков Среда, 29 апреля 2020 г.


полиция преступление Харьков убийство
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