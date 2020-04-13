В Кривом Роге из-за COVID-19 изолировали более 100 горожан
Об этом информируют RegioNews со ссылкой местную ТРК "Рудана”.
6 апреля женщина попала в Криворожскую городскую больницу №3 с диагнозом ОРВИ. 10 апреля диагноз "коронавирус” методом ПЦР-тестирования подтвердили в лаборатории Днепра.
После этого больную перевели в инфекционную больницу города. Жительница Кривого Рога находится под контролем медиков и получает симптоматическое лечение.
Из-за этого случая 133 горожанина отправили в самоизоляцию. 63 человека - это персонал и пациенты 3-й городской больницы. 45 человек - это личный круг общения. Еще 25 человек - коллеги из диагностического центра, где работает инфицированная. Всем им уже сделали все необходимые исследования на выявление коронавируса в организме. Помещения, в которых находилась больная женщина, обработали дезинфектором.
Семья жительницы города, которая инфицировалась COVID-19, находится на обсервации в частном секторе.
Напомним, что по состоянию на 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев. Из них 85 - среди медицинских работников.
Как информировали RegioNews ранее, в Днепропетровской области из-за медсестры, которая заболела коронавирусом, пришлось изолировать 53 медработника местной больницы.
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