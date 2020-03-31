11:11  31 марта
Германия и Франция: оккупанты Донбаса используют коронавирус как прикрытие
14:11  31 марта
Зеленский заявил о готовности более полсотни гостиниц и санаториев для обсервации
13:45  31 марта
Рынок земли: нардепы блокируют подписание закона
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
31 марта 2020, 13:20 1

В Кривом Роге новое заражение коронавирусом: что известно

Читайте також
українською мовою
31 марта 2020, 13:20 1
Читайте також українською мовою
30 марта стало известно о новом случае инфицирования COVID-19 в городе Кривой Рог Днепропетровской области - там заразился мужчина
Фото: Pixabay
30 марта стало известно о новом случае инфицирования COVID-19 в городе Кривой Рог Днепропетровской области - там заразился мужчина

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию Криворожского управления здравоохранения.

В инфекционную больницу в состоянии средней тяжести попал 63-летний мужчина. Лабораторные тесты подтвердили наличие в его организме коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что это - муж первой COVID-положительной горожанки. 61-летняя женщина ездила в Киев навещать дочь. Там заболела атипичной пневмонией. Уже нездоровой вернулась в Кривой Рог, где ее 25 марта госпитализировали.

Напомним, что 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, коронавирусная эпидемия в Украине в ближайшее время не пойдет на спад: ее пик ожидают во второй половине апреля.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что от коронавируса умрет 3,4% людей с подтвержденным диагнозом.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

коронавирус Днепропетровская область Кривой Рог
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:19
Коронавирус в Украине: количество больных превысило 500 человек
31 марта 2020, 09:31
Коронавирус в Украине: появился тревожный прогноз
30 марта 2020, 18:43
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:19
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Владислав Чечеткин
Все блоги »
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »