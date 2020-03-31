В Кривом Роге новое заражение коронавирусом: что известно

30 марта стало известно о новом случае инфицирования COVID-19 в городе Кривой Рог Днепропетровской области - там заразился мужчина

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30 марта стало известно о новом случае инфицирования COVID-19 в городе Кривой Рог Днепропетровской области - там заразился мужчина

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию Криворожского управления здравоохранения.

В инфекционную больницу в состоянии средней тяжести попал 63-летний мужчина. Лабораторные тесты подтвердили наличие в его организме коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что это - муж первой COVID-положительной горожанки. 61-летняя женщина ездила в Киев навещать дочь. Там заболела атипичной пневмонией. Уже нездоровой вернулась в Кривой Рог, где ее 25 марта госпитализировали.

Напомним, что 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, коронавирусная эпидемия в Украине в ближайшее время не пойдет на спад: ее пик ожидают во второй половине апреля.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что от коронавируса умрет 3,4% людей с подтвержденным диагнозом.