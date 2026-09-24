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24 сентября 2026, 07:58

Россияне нанесли 690 ударов по Запорожской области: шесть человек ранены

24 сентября 2026, 07:58
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 690 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак по Запорожскому району ранены шесть человек.

Российские войска нанесли 28 авиационных ударов по Малокатериновке, Комышувахе, Кушугуму, Владимировке, Новорозовке, Вольнянску, Зеленому Гаю, Юлиевке, Веселому Гаю, Листовке, Новоивановке, Запорожцу, Софиевке, Орехову, Верхней Терсе, Долинке, Егоровке, Горькому, Новоселовке, Красном Яру, Никольскому, Солнечному, Васильковому и Преображенке.

Еще 524 ударных беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье и населенные пункты области.

Кроме того, зафиксировано 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 124 артиллерийских удара .

В результате российских атак повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили. Всего в правоохранители и соответствующие службы поступило 51 сообщение о повреждении.

Напомним, российские войска 23 сентября более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов повреждены больница, предприятие, инфраструктура, автомобили и частные дома.

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