Смертельна ДТП у Прилуках: поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку, просять максимальне покарання

Фото: Прокуратура України

У Прилуцькому міськрайонному суді Чернігівської області завершилися судові дебати у справі поліцейської, яку обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. Прокуратура просить призначити їй максимальне покарання, передбачене законом

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Позицію державного обвинувачення в суді представляв заступник генерального прокурора Віктор Логачов, який очолює групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

За результатами дослідження доказів прокуратура вважає вину обвинуваченої повністю доведеною та просить суд призначити їй максимальне покарання за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках поліцейська, керуючи службовим автомобілем і прямуючи на виклик щодо іншої ДТП, здійснила наїзд на жінку та її шестирічну доньку. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок аварії дитина загинула на місці, а її матір із травмами госпіталізували.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.