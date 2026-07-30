Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двигаясь в направлении Подольска, 17-летний водитель мотоцикла столкнулся с велосипедом под управлением 18-летнего парня, ехавшего впереди в попутном направлении вместе с 17-летним пассажиром.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили все трое юношей. Их госпитализировали.

У водителей взяли биологические образцы для проверки состояния опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Следователи назначили ряд экспертиз.

Напомним, 29 июля около 10:00 на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.