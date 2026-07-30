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30 липня 2026, 20:20

На Чернігівщині начальник ТЦК покращував план мобілізації "мертвими душами"

30 липня 2026, 20:20
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Фото: прокуратура
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У Чернігівській області затримали начальника районного ТЦК. Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, начальник ТЦК вносив до реєстру "Оберіг" неправдиві дані про нібито мобілізацію до бойової військової частини. Проте насправді 21 військовозобов'язаний, якого він вніс до реєстру, не був призваний на службу.

Робив це все чиновник для того, щоб штучно покращити показники виконання мобілізаційного плану. Представники військової частини підтвердили, що жоден із зазначених громадян не був зарахований до її особового складу.

"Посадовця затримали 23 липня 2026 року в Одесі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 2 млн грн, яку вже внесено", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали ділка, який обіцяв "списати" прикордонника зі служби за 20 тисяч доларів. Фігуранту оголосили підозру.

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