Штамповали документы ТЦК, министерств и суды евространам: в Закарпатье накрыли подпольную типографию

Фото: Офис Генерального прокурора

В Закарпатье разоблачили подпольную мастерскую, где изготовляли и продавали поддельные документы

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в обычном гараже печатали фальшивые водительские удостоверения с имитацией голограмм, свидетельства о рождении и другие официальные документы, в частности, европейского образца.

В ходе обысков изъяли оборудование, голографические элементы, готовые подделки, а также около 60 клише печатей и штампов государственных органов, ТЦК, дипломатических учреждений, ГСЧС, МСЭК, министерств и частных нотариусов.



По версии следствия, 39-летний уроженец Ужгорода производил подделки, а двое его сообщников искали клиентов, принимали заказы и передавали их исполнителю. Стоимость одного фальшивого водительского удостоверения составила 20–25 тыс. грн.



Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры сообщили трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 199 УК Украины.

Напомним, что бывшему судье Ровенского окружного административного суда объявлено подозрение.