На Чернігівщині судили адміністратора канала "з повістками"

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У Чернігівській області судили адміністратора Telegram-каналу. Він публікував інформацію про місця перебування ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

З січня 2026 року чоловік став адміністратором Telegram-каналу. Там він особисто публікував повідомлення про маршрути руху мобільних груп ТЦК із прив’язкою до конкретних місць та орієнтирів.

На суді він визнав провину та передав 20 тисяч гривень на ЗСУ. Суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, проте звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.