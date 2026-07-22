На Буковине мужчину дважды мобилизовал ТЦК

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, начальник группы по рассмотрению и сопровождению административных правонарушений ТЦК ненадлежаще исполнил обязанности. Он получил информацию от мужчины, что тот уже проходит военную службу, однако не проверил данные в реестре "Оберіг". В результате военного, мобилизованного еще два года назад, призвали на службу повторно.

Известно, что к моменту повторного призыва военный самовольно покинул воинскую часть.

Также этот же работник ТЦК в мае этого года не проверил наличие оснований для отсрочки у другого мужчины. Несмотря на поданное им заявление о получении отсрочки, его мобилизовали.

Суд оштрафовал работника ТЦК на 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.