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22 июля 2026, 19:15

На Волыни мужчина продавал непригодность к службе за 20 тысяч

22 июля 2026, 19:15
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Фото: прокуратура
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В Луцке задержали 47-летнего дельца. Оказалось, что он организовал схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина требовал взятку в размере 20 тысяч долларов от женщины. За эти деньги он обещал повлиять на ТЦК, чтобы военного отправили на дополнительное медицинское освидетельствование и сочли его непригодным к службе. Деньги он брал по частям. При получении первого "транша" дельца задержали.

"Мужу сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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