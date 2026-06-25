В Черниговской области судили военного, потому что он отказался давать присягу

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Козелецкий районный суд признал военнослужащего виновным в неподчинении и отказе от несения обязанностей военной службы в условиях военного положения. Оказалось, он не хотел давать присягу

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В сентябре прошлого года мужчину призвали на военную службу и направили в воинскую часть. Там его назначили на должность курсанта 3 учебной роты 1 учебного батальона и причислили к спискам личного состава части и на все виды обеспечения.

В октябре он открыто отказался выполнить приказ командира о прохождении базовой общевойсковой подготовки. При этом он не жаловался на здоровье.

В частности, он открыто отказался от несения обязанностей военной службы, в частности от прохождения курса базовой общевойсковой и профессиональной подготовки, ношение военной формы одежды, соблюдения правил военной вежливости, поведения и военного приветствия, использования оружия, выполнения упражнений стрельбы из стрелкового оружия, соблюдения внутреннего распорядка дня и выполнения конституций.

На суде он не признал вину. Он заявил, что не признает себя военным, а также имеет заболевание. Вину подтвердили выписками из приказов командира Военной части, справками военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе, протоколом осмотра и видеозаписью, на которой зафиксировано объявление приказа и отказ от его исполнения, а также свидетельские показания — командиров подразделений.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца.

Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.