13:40  25 червня
У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця
11:58  25 червня
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
10:41  25 червня
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 14:40

На Чернігівщині судили військового, бо він відмовився давати присягу

25 червня 2026, 14:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Козелецький районний суд визнав військовослужбовця винним у непокорі та відмові від несення обов’язків військової служби в умовах воєнного стану. Виявилось, він не хотів давати присягу

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У вересні минулого року чоловіка призвали на військову службу та направили до військової частини. Уже там його призначили на посаду курсанта 3 навчальної роти 1 навчального батальйону та зарахували до списків особового складу частини та на всі види забезпечення.

У жовтні він відкрито відмовився виконати наказ командира щодо проходження базової загальновійськової підготовки. При цьому він не скаржився на здоров'я.

Зокрема, він відкрито відмовився від несення обов’язків військової служби, зокрема від проходження курсу базової загальновійськової та фахової підготовки, носіння військової форми одягу, дотримання правил військової ввічливості, поведінки та військового вітання, використання зброї, виконання вправ стрільби зі стрілецької зброї, дотримання внутрішнього розпорядку дня та виконання конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини.

На суді він не визнав провину. Він заявив, що не визнає себе військовим, а також має захворювання. Вину підтвердили витягами з наказів командира Військової частини, довідками військово-лікарської комісії про придатність до військової служби, протоколом огляду та відеозаписом, на якому зафіксовано оголошення наказу та відмову від його виконання, а також показаннями свідків — командирів підрозділів.

Суд призначив покарання у вигляді у виді позбавлення волі строком на 5 років 3 місяці.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд військовий Чернігівська область
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
На Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ
25 червня 2026, 16:15
На Херсонщині викрили чиновницю, яка подала неправдиву декларацію
25 червня 2026, 15:58
За добу вода забрала життя 17 людей, серед яких 9 дітей
25 червня 2026, 15:49
На Житомирщині внаслідок ДТП померла 2-річна дитина
25 червня 2026, 15:45
На Кінбурнській косі підняли український прапор: окупанти відступають
25 червня 2026, 13:59
У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця
25 червня 2026, 13:40
На Дніпропетровщині жінка прив’язувала 7-річного сина ланцюгом до батареї
25 червня 2026, 13:32
Безробітний харків'янин "зливав" росіянам локації ЗСУ
25 червня 2026, 13:20
На Львівщині за добу втопилися три людини
25 червня 2026, 12:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »