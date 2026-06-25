На Чернігівщині судили військового, бо він відмовився давати присягу

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Козелецький районний суд визнав військовослужбовця винним у непокорі та відмові від несення обов’язків військової служби в умовах воєнного стану. Виявилось, він не хотів давати присягу

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У вересні минулого року чоловіка призвали на військову службу та направили до військової частини. Уже там його призначили на посаду курсанта 3 навчальної роти 1 навчального батальйону та зарахували до списків особового складу частини та на всі види забезпечення.

У жовтні він відкрито відмовився виконати наказ командира щодо проходження базової загальновійськової підготовки. При цьому він не скаржився на здоров'я.

Зокрема, він відкрито відмовився від несення обов’язків військової служби, зокрема від проходження курсу базової загальновійськової та фахової підготовки, носіння військової форми одягу, дотримання правил військової ввічливості, поведінки та військового вітання, використання зброї, виконання вправ стрільби зі стрілецької зброї, дотримання внутрішнього розпорядку дня та виконання конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини.

На суді він не визнав провину. Він заявив, що не визнає себе військовим, а також має захворювання. Вину підтвердили витягами з наказів командира Військової частини, довідками військово-лікарської комісії про придатність до військової служби, протоколом огляду та відеозаписом, на якому зафіксовано оголошення наказу та відмову від його виконання, а також показаннями свідків — командирів підрозділів.

Суд призначив покарання у вигляді у виді позбавлення волі строком на 5 років 3 місяці.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.