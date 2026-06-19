81 тысяча долларов за "решение вопросов": на вымогательстве взятки задержан адвокат

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении адвокату, который, по данным следствия, потребовал 81 тыс. долларов США за влияние на решение по уголовному производству

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

За деньги он обещал добиться изменения меры пресечения для находящегося под стражей мужчины, а также организовать допуск нотариуса в СИЗО. При этом уверял родственницу подозреваемого, что имеет связи с СБУ в Черниговской области и Черниговской областной прокуратуре.

Отдельно адвокат, по версии следствия, получил 1 тыс. долларов США за содействие в беспрепятственном допуске нотариуса в учреждение исполнения наказаний.

Правоохранители задокументировали передачу средств: 3 тыс. долларов аванса и 77 тыс. долларов во время финальной передачи, когда 15 июня 2026 его задержали.

16 июня 2026 адвокату сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Речь идет о получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, в том числе сопряженное с вымогательством.

17 июня суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу.

Напомним, что сотрудник СБУ был отстранен от должности. Оказалось, что его разоблачили на подстрекаемые к предоставлению взятки .