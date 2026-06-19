81 тисяча доларів за "вирішення питань": на вимаганні хабаря затримано адвоката

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру адвокату, який, за даними слідства, вимагав 81 тис. доларів США за вплив на рішення у кримінальному провадженні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За гроші він обіцяв домогтися зміни запобіжного заходу для чоловіка, який перебував під вартою, а також організувати допуск нотаріуса до СІЗО. При цьому запевняв родичку підозрюваного, що має зв’язки у СБУ в Чернігівській області та Чернігівській обласній прокуратурі.

Окремо адвокат, за версією слідства, отримав 1 тис. доларів США за "сприяння" у безперешкодному допуску нотаріуса до установи виконання покарань.

Правоохоронці задокументували передачу коштів: 3 тис. доларів авансу та 77 тис. доларів під час фінальної передачі, коли 15 червня 2026 року його затримали.

16 червня 2026 року адвокату повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб, у тому числі поєднане з вимаганням.

17 червня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави.

Нагадаємо, що співробітника СБУ відсторонили від посади. Виявилось, що його викрили на підбурювані до надання хабаря.