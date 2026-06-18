Фото: полиция

На территории Полтавской области обнаружили боевую часть вражеской ракеты Х-101, которая не сдетонировала во время падения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Боевая часть несла смертельную опасность для окружающих, поскольку могла взорваться в любой момент.

С соблюдением мер безопасности взрывотехники обезвредили боеприпас, после чего транспортировали боевую часть на специальную площадку для дальнейшего уничтожения контролируемым подрывом.

Полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя к ним приближаться или трогать их – о находке следует сразу сообщать по номеру 102.

Напомним, взрывотехники обезвредили российский беспилотник в Деснянском районе Киева. Обломки дрона "Герань-2" обнаружили 16 июня на открытой местности после последней массированной атаки на столицу.