Фото: полиция

ДТП произошло 15 июня около 17:30 в селе Иваница Прилуцкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и протаранил электроопору.

В результате аварии 38-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте. Водитель не пострадал.

Как оказалось, 51-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Результат осмотра в больнице – 1,8 промилле алкоголя в крови, что значительно превышает допустимую норму.

Разбитый автомобиль изъяли и доставили на арестплощадку полиции.

Полицейские задержали водителя и поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Открыто уголовное производство. Продолжается установление всех обстоятельств ДТП. Назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.

Полиция обращается к возможным свидетелям аварии. Информацию просят сообщить на спецлинию 102.

Напомним, 15 июня в Николаевской области столкнулись два автомобиля. От полученных травм на месте погиб водитель одного из авто, еще три человека пострадали. Полиция ищет свидетелей аварии.