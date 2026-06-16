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16 червня 2026, 12:23

На Чернігівщині автомобіль влетів у стовп: на місці загинула пасажирка

16 червня 2026, 12:23
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Фото: поліція
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ДТП сталася 15 червня близько 17:30 в селі Іваниця Прилуцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика на заокругленій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги та протаранив електроопору.

Внаслідок аварії 38-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці. Водій не постраждав.

Як виявилось, 51-річний чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду у лікарні – 1,8 проміле алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму.

Розбиту автівку вилучили та доставили на арештмайданчик поліції.

Поліцейські затримали водія та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Відкрито кримінальне провадження. Наразі триває встановлення всіх обставин ДТП. Призначена низка експертиз, проводяться необхідні слідчі дії.

Поліція звертається до можливих свідків аварії. Інформацію просять повідомити на спецлінію 102.

Нагадаємо, 15 червня на Миколаївщині зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм на місці загинув водій одного з авто, ще три людини постраждали. Поліція шукає свідків аварії.

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