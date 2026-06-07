На Черниговщине враг атаковал АЗС и агропредприятия, есть раненая

Фото: начальник Черниговской ОВА

В результате атаки вражескими дронами Черниговщины 7 июня ранена пожилая женщина, есть разрушение инфраструктуры, поврежден трактор

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, передает RegioNews .

По его словам, вчера вечером и сегодня утром россияне атаковали Корюковку. Было попадание "гербер" по автозаправке. Есть разрушение.

Пострадала старшая женщина. Ее госпитализировали с обломочными ранениями. В результате утренней атаки загорелся трактор. В Сновске и Городне также последовали удары по автозаправкам.

Он добавил, что ночью "геранями" обстреляли Прилуцкий район. В одном из сел удар пришелся по агрокомпании.

Повреждены административные и хозяйственные помещения. В другом поселке повреждено административно-хозяйственное здание.

Напомним, что российские окупанты в ночь на 7 июня обстреляли Сумщину . Под удар попали Глухов, Кролевец и город Сумы.