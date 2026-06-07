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07 июня 2026, 12:06

Обстрелы Сумской области: враг атаковал Глухов, Кролевец и Сумы — есть пострадавший

07 июня 2026, 12:06
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Фото: ГСЧС
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Российские оккупанты в ночь на 7 июня обстреляли Сумщину. Под удар попали Глухов, Кролевец и город Сумы

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

В городе Глухов спасатели ликвидировали пожары в админпостройке и объекте гражданской инфраструктуры. Предварительно травмированный человек.

В Кролевецкой общине загорелся автомобиль и нежилое помещение. Из-за угроз повторных атак спасатели временно останавливали работы. Все очаги горения сотрудники ГСЧС ликвидировали.

Утром враг нанес удар по жилому сектору в городе Сумы. Поврежден частный дом. Специалисты ГСЧС обследовали территорию и оказали необходимую помощь гражданам.

Напомним, что в Херсонской области за сутки 37 населенных пунктов включительно с областным центром подверглись обстрелам дронами и артиллерией, враг избивал преимущественно по критической и социальной инфраструктуре, 14 раненых.

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