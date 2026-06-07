На Чернігівщині ворог атакував АЗС та агропідприємства, є поранена

Фото: начальник Чернігівської ОВА

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews .

За його словами, учора ввечері і сьогодні зранку росіяни атакували Корюківку. Було влучання "гербер” по автозаправці. Є руйнування.

Постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. Унаслідок ранкової атаки загорівся трактор. У Сновську і Городні також були удари по автозаправках.

Він додав, що вночі атаки "геранями” зазнав Прилуцький район. В одному селі удар прийшовся по агрокомпанії.

Пошкоджені адміністративні й господарські приміщення. В іншому селищі пошкоджена адміністративно-господарська будівля.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 7 червня обстріляли Сумщину. Під удар потрапили Глухів, Кролевець та місто Суми.