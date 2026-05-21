Более 40 тысяч потребителей на Киевщине остались без света из-за непогоды

Фото иллюстративное

В Киевской области из-за непогоды без электроснабжения остались более 40 тысяч домов

Об этом сообщила компания ДТЭК Киевские региональные электросети, передает RegioNews .

Отмечается, что из-за сильных дождей и порывов ветра ситуация в энергосистеме области остается сложной. Несмотря на непрерывную работу энергетиков, стихия приводит к новым повреждениям сетей.

Бригады продолжают работать, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.

Граждан призывают быть особенно осторожными, не приближаться к оборванным или провисшим линиям электропередач, не прикасаться к проводам или металлическим конструкциям, которые могут быть под напряжением, и по возможности ограничить пребывание на улице во время непогоды. При обнаружении повреждений следует сразу информировать соответствующие службы.

Напомним, что в результате непогоды 27 апреля в Киевской области обесточены 30 линий электропередачи, без света остаются 15 тысяч потребителей.