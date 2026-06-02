33 обстріли за добу: війська РФ знищили ліцей на Чернігівщині

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, в Ріпках ворожий безпілотник типу "Герань" влучив по підприємству. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та локомотив. Поранення отримав 59-річний працівник. Медики надали йому необхідну допомогу.

Ще один удар БпЛА вночі зафіксували у Чернігові. Через атаку загорівся житловий будинок.

На Сновщині дві "Герані" знищили Новоборовицький ліцей, де дистанційно навчалися 78 дітей. Будівля зазнала значних руйнувань.

Також росіяни атакували Новгород-Сіверський район. Унаслідок удару дронами "Ланцет"у Новгороді-Сіверському пошкоджено автомобіль із причепом, а в одному із сіл Понорницької громади – складські приміщення.

Напередодні через удар FPV-дрона по Семенівці постраждала 19-річна дівчина. А сьогодні російський снаряд влучив у будинок для людей старшого віку.

Як відомо, в ніч на 2 червня РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.