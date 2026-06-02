33 обстріли за добу: війська РФ знищили ліцей на Чернігівщині
Протягом минулої доби російські війська 33 рази обстріляли населені пункти Чернігівської області, завдаючи ударів дронами та артилерією
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
За його словами, в Ріпках ворожий безпілотник типу "Герань" влучив по підприємству. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та локомотив. Поранення отримав 59-річний працівник. Медики надали йому необхідну допомогу.
Ще один удар БпЛА вночі зафіксували у Чернігові. Через атаку загорівся житловий будинок.
На Сновщині дві "Герані" знищили Новоборовицький ліцей, де дистанційно навчалися 78 дітей. Будівля зазнала значних руйнувань.
Також росіяни атакували Новгород-Сіверський район. Унаслідок удару дронами "Ланцет"у Новгороді-Сіверському пошкоджено автомобіль із причепом, а в одному із сіл Понорницької громади – складські приміщення.
Напередодні через удар FPV-дрона по Семенівці постраждала 19-річна дівчина. А сьогодні російський снаряд влучив у будинок для людей старшого віку.
Як відомо, в ніч на 2 червня РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.