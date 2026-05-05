В ночь на 5 мая РФ атаковала Украину 11 баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 164 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили баллистическую ракету и 149 российских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях. Две ракеты не добились целей, информация уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область. Из-за повторного ракетного удара погибли двое спасателей, еще 23 – получили ранения. Также погибли двое гражданских, восемь ранены.