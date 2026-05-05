Фото: скриншот

Во вторник, 5 мая, российские войска нанесли удары по объектам Укрзализныци в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

Благодаря работе мониторингового центра и своевременному переходу работников в укрытие, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Харьковской области около 07:30 вражеский беспилотник уничтожил вагон. Проводница и локомотивная бригада успели спрятаться.

На Полтавщине вражеский дрон попал между путями рядом с тепловозом. Взрыв вызвал пожар и повредил вагон.

Россияне атаковали беспилотником станцию на Днепропетровщине. Во время атаки БпЛА повредил электровоз, находившийся на пути. Поезд остановили заранее из-за угрозы, поэтому железнодорожники находились в безопасности.

Напомним, в ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область. Из-за повторного ракетного удара погибли двое спасателей, еще 23 – получили ранения. Также погибли двое гражданских, восемь – ранены.