Утром 5 мая российские военные нанесли удар по окраине Сум, по предварительным данным, управляемой авиабомбой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ГВА.

В результате удара возник пожар. По предварительной информации, погибших или травмированных нет.

Повреждены складские здания, около 10 единиц припаркованного автотранспорта.

Кроме того, взрывной волной в многоэтажке рядом с местом попадания выбило около 10 окон и балконные рамы.

Последствия атаки еще уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате атак повреждены частные дома, зерносклад и предприятия, есть пострадавшие среди населения.