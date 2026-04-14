14 квітня 2026, 12:34

Чернігів під атакою "Шахеда": двоє людей у лікарні

14 квітня 2026, 12:34
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вранці 14 квітня російські війська атакували Чернігів ударним безпілотником типу "Шахед»". Ворожий дрон влучив в адміністративну будівлю в центрі міста

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Спочатку повідомлялося, що обійшлося без жертв, однак згодом інформацію уточнили.

За словами Брижинського, внаслідок атаки поранення дістали двоє людей – жінка та чоловік. У жінки діагностовано поранення гомілки, у чоловіка – поранення руки. Обох постраждалих госпіталізували.

Внаслідок вибуху в адміністративній будівлі вибито вікна та пошкоджено двері. Також зазнав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок – у ньому вибито вікна.

Нагадаємо, зранку в Чернігові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто безпілотниками.

Як відомо, в ніч на 14 квітня РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
