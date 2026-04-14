Чернігів під атакою "Шахеда": двоє людей у лікарні

Вранці 14 квітня російські війська атакували Чернігів ударним безпілотником типу "Шахед»". Ворожий дрон влучив в адміністративну будівлю в центрі міста

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Спочатку повідомлялося, що обійшлося без жертв, однак згодом інформацію уточнили.

За словами Брижинського, внаслідок атаки поранення дістали двоє людей – жінка та чоловік. У жінки діагностовано поранення гомілки, у чоловіка – поранення руки. Обох постраждалих госпіталізували.

Внаслідок вибуху в адміністративній будівлі вибито вікна та пошкоджено двері. Також зазнав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок – у ньому вибито вікна.

Нагадаємо, зранку в Чернігові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто безпілотниками.

Як відомо, в ніч на 14 квітня РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях.